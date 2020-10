Börse in Frankfurt : Aufgehellte Stimmung hilft Dax über 13 000 Punkte

Frankfurt/Main Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag die Stimmung etwas aufgehellt. Nach dem durchwachsenen Handelstag überwand der Dax nun erstmals seit knapp drei Wochen wieder die runde Marke von 13.000 Punkten.

Am Ende blieb ein Plus von 0,88 Prozent auf 13. 042,21 Punkte.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,69 Prozent auf 3255,76 Zähler. Auch in Paris und London legten die Leitbörsen zu. In den USA stand am frühen Abend für das Börsenbarometer Dow zuletzt wieder ein kleines Plus von 0,2 Prozent zu Buche und auch die Nasdaq-Indizes legten moderat zu.