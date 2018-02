später lesen Düsseldorf/Essen Auflagen für Duin beim Wechsel zu Thyssenkrupp Teilen

Die nordrhein-westfälische Ministerehrenkommission empfiehlt Auflagen für den vorzeitigen Wechsel von Ex-Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD) in die Industrie. Das Kabinett sei den Empfehlungen uneingeschränkt gefolgt, teilte ein Regierungssprecher auf Anfrage mit. Duin sei auferlegt worden, sich bis zum Ablauf des 30. Juni des laufenden Jahres in allen Bereichen für befangen zu erklären, wo Wissen in seine Tätigkeit einfließen würde, das er als Minister erworben hatte.