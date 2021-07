Stabilisierung nach Corona : Aufschwung beflügelt Exporteure

Wiesbaden Volle Auftragsbücher, brummende Produktion - die Geschäfte von Deutschlands Exporteuren laufen derzeit gut. Die weltweite Konjunkturerholung beflügelt. Doch wegen Lieferengpässen wachsen die Sorgen.

Die Corona-Krise hatte im vergangenen Jahr tiefe Löcher in die deutsche Exportbilanz gerissen. Für das laufende Jahr rechnet der Außenhandelsverband BGA mit einem deutlichen Plus, auch wenn zuletzt Materialmangel und knappe Rohstoffe die Geschäfte belasteten.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) geht in seiner jüngsten Prognose von einem Anstieg der Warenausfuhren um real 8,5 Prozent aus. „Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft ist erfreulich gut“, stellte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang am Donnerstag fest. „Es besteht allerdings die Gefahr, dass anhaltende Transportengpässe vor allem in der Seeschifffahrt die Aufholjagd des Außenhandels ausbremsen.“