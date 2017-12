später lesen Fragiles Umfeld Aussicht auf US-Steuerreform beflügelt die Börsen FOTO: Andrew Harnik FOTO: Andrew Harnik Teilen

Der Etappensieg von US-Präsident Donald Trump auf dem Weg zu einer Steuerreform hat an den Finanzmärkten für Optimismus gesorgt. Die Kurse am deutschen Aktienmarkt legten heute nach Handelsstart zu, die Renditen in Euro-Ländern stiegen, der Dollar verzeichnete kräftige Gewinne. dpa