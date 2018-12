Der Zinsentscheid in den USA hat den nächsten Kursrutsch beim Dax nach sich. dpa

Im Sog eines internationalen Ausverkaufs rutschte der deutsche Leitindex zwischenzeitlich mit 10.563,44 Zählern auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren ab, fand dort aber vorerst seinen Boden. Zuletzt betrug der Abschlag noch 1,06 Prozent auf 10.651,85 Punkte.

Der weltweite Ausverkauf war zuvor bereits in den USA und Asien weiter gegangen. Als Anlass gilt, dass viele Investoren angesichts der zuletzt schwächeren Konjunktur beim Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auf eine noch vorsichtigere Haltung gesetzt hatten - und damit nun auf dem falschen Fuß erwischt wurden.

Aktien als Anlageklasse profitieren für gewöhnlich von einer weniger straffen Geldpolitik, diese Hoffnung wurde nun enttäuscht.

Für den MDax ging es um 1,63 Prozent bergab auf 21.623,26 Punkte. Der EuroStoxx als Leitindex der Eurozone sank um 1,34 Prozent. In New York, wo der Dow am Vorabend um 1,5 Prozent gefallen war, ist derweil keine Erholung in Sicht.

Im Dax sorgten die Aktien der Deutschen Bank mit dem Fall auf ein Rekordtief für Aufsehen. Zuletzt betrug der Abschlag bei dem Institut 4,6 Prozent, nachdem das kanadische Analysehaus RBC seine Erlösschätzungen wegen mangelnder Flexibilität bei den Kosten und ungünstiger Aussichten im Investmentbanking nach unten korrigierte. Die im MDax enthaltenen Papiere der Commerzbank büßten im Zuge dessen 3,6 Prozent ein.

Airbus bildeten im MDax mit einem 5,5-prozentigen Abschlag das Schlusslicht. Gerüchte über eine vom US-Justizministerium eingeleitete Untersuchung gegen den europäischen Flugzeugbauer wegen möglicher unrechtmäßiger Geschäftspraktiken wirkten sich hier belastend aus.