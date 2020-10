Unternehmen : Landeswettbewerb ehrt Cornelia Lamberty

Trier () Cornelia Lamberty, Gründerin der Medienagentur moccamedia AG in Trier, erhält den ersten Preis des Wettbewerbs „Erfolgreiche Frauen im Mittelstand“.

Damit zeichnet der Landesfrauenrat Rheinland-Pfalz in Kooperation mit dem Institut für Familienunternehmen & Mittelstand der WHU – Otto Beisheim School of Management mit Sitz in Vallendar zum zweiten Mal Frauen aus mittelständischen Unternehmen aus für ihre nachhaltige, erfolgreiche und zukunftssichernde Unternehmensaufstellung sowie ihre besonderen Verdienste im Bereich der Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf.