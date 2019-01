() Nach 2013, 2015 und 2016 hat die Saar-Mosel-Winzersekt GmbH (SMW) den anerkannten Wettbewerb der „Berliner Wein Trophy“ 2018 zum vierten Mal Mal für sich entschieden und wurde zum besten internationalen Schaumweinhersteller gekürt

Bei der Vielzahl von Qualitätswettbewerben hebt sich die „Berliner Wein Trophy“ mit den strengen Regeln der Organisation International de la Vigne et du Vin (OIV) ab. Diese OIV-Regeln legen neben den allgemeinen Verkostungsregeln wie Blindverkostung und internationaler Auswahl der Verkoster fest, dass nur 30 Prozent aller Anstellungen eine Auszeichnung erhalten dürfen.Die jährlichen Verkostungen finden in Berlin, in Portugal und in Südkorea. Um den Wettbewerb „Golden League“ als bester Internationaler Sekthersteller zu gewinnen, werden die Ergebnisse aller vier Verkostungen zusammen bewertet.