Zwei Fälle vor Gericht : Auto-Kreditverträge vor BGH - Dieselfahrer suchen Ausstieg

Können Autokäufer ihren Darlehensvertrag noch Jahre später widerrufen? Der BGH prüft dazu zwei Fälle. Foto: Uli Deck/dpa.

Karlsruhe Der Bundesgerichtshof (BGH) will noch am Dienstag über den Widerruf von Autokreditverträgen in zwei Fällen entscheiden.

Zwar betonte der Vorsitzende des für das Bankrecht zuständigen XI. Zivilsenats, Jürgen Ellenberger, in der Verhandlung am Vormittag, dass es nur um kreditrechtliche Fragen und nicht um das Abgasproblem von Dieselautos gehe. Die Entscheidung könnte aber dennoch große Bedeutung für Besitzer älterer Fahrzeuge mit Dieselmotoren haben, die einen Weg suchen, ihre Autos loszuwerden. Die Formulierungen in den Widerrufsbelehrungen, um die es geht, finden sich in vielen Verträgen für Autokredite.