Verkehr : Automesse IAA Mobility: „Klimaneutralität im Mittelpunkt“

Ein Schild mit der Aufschrift "Welcome to IAA Mobility" hängt am Eingang zur Messe München. Foto: Sven Hoppe/dpa

München Die Proteste der Klimaaktivisten sind längst angekündigt. Nun will die Automesse IAA mit einem neuen Konzept als Verkehrsmesse aufwarten. Und lädt zur Debatte um klimaneutrale Mobilität ein.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die IAA Mobility am Dienstag kommender Woche eröffnen. Anders als früher in Frankfurt findet die Messe jetzt auch auf vielen Plätzen in der ganzen Stadt statt. Besucher können auf Straßen zwischen Messe und Altstadt über 250 neue Fahrzeuge ausprobieren. Unter den 700 Ausstellern sind nicht nur Autohersteller und Zulieferer, sondern auch 70 Fahrradhersteller sowie Start-ups und IT-Unternehmen.