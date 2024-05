Prozess Autonomes Fahren: Klage gegen Tesla nimmt erste Hürde

Zwar kann „Full Self-Driving“ inzwischen als fortgeschrittene „Autopilot“-Version von Fahrern in den USA getestet werden - allerdings handelt es sich weiterhin nur um ein Assistenzsystem, bei dem der Mensch am Steuer in der Verantwortung bleibt und jederzeit bereit sein muss, die Kontrolle zu übernehmen. Tesla hat den „FSD“-Namen mittlerweile mit dem Zusatz „supervised“ (beaufsichtigt) ergänzt.