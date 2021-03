Bilanzzahlen : Autovermieter Sixt mit 2 Millionen Euro Jahresgewinn

Pullach Die Konkurrenz schreibt tiefrote Zahlen, Sixt schlägt sich besser. Der Firmenpatriarch betont die Rolle seiner Söhne dabei, die bald seine Nachfolge antreten. Und legt die Hürde schon mal sehr hoch.

„Ich möchte nicht nach 50 Jahren abtreten und im letzten Jahr noch einen Verlust verzeichnen“, sagte der 76-Jährige Firmenpatriarch am Dienstag in Pullach: „Dieser Makel“ sei ihm erspart geblieben. Seine Söhne Alexander und Konstantin, die ihn im Juni als gemeinsame Vorstandschefs ablösen, würden den Konzern jetzt zu neuen Ufern führen.

Reisebeschränkungen und Lockdowns hatten den Konzernumsatz von 2,5 auf 1,5 Milliarden Euro einbrechen lassen. Obwohl Sixt seine Autoflotte um ein Viertel verkleinerte, 1200 Stellen abbaute und viele Mitarbeiter in Kurzarbeit schickte, rutschte das Konzernergebnis vor Steuern mit minus 81,5 Millionen Euro in die roten Zahlen. Aber durch den Verkauf des Leasinggeschäfts stand unter dem Strich doch noch ein Gewinn von 2 Millionen Euro nach Steuern.

Alexander und Konstantin Sixt haben in London und Paris Betriebswirtschaft studiert, sind seit über zehn Jahren im Unternehmen und treiben die Zusammenführung und digitale Vernetzung von klassischer Autovermietung, Carsharing und Auto-Abo voran. Dass sie das Lebenswerk ihres Vaters in der vierten Generation fortführen, sei „ein Zeichen für Kontinuität und Stabilität des Unternehmens“, sagte Alexander Sixt.

Spekulationen über eine Übernahme - zum Beispiel durch einen Autobauer - erteilte er ebenso eine klare Absage wie sein Vater, der nach der Hauptversammlung im Juni den Vorsitz des Aufsichtsrats übernehmen will. Er gehe in den „Teilzeit-Ruhestand“, sagte Erich Sixt. Mit bald 77 Jahren habe er das Pensionsalter schon um 10 Jahre überschritten, und jetzt sei „der ideale Zeitpunkt für den Generationswechsel“. Der schlimmste Teil der Corona-Krise dürfte überstanden sein.

In den USA, für Autovermieter mit Abstand der größte Markt der Welt, investierte Sixt in der Krise kräftig und erweiterte sein Netz von 65 auf 100 Stationen. Das werde zu einem Umsatzschub führen, sobald die Corona-Beschränkungen gelockert würden - und das dürfte dank Impfungen in den USA schneller geschehen als in Europa. „Außer uns gibt es dort nur noch drei große Spieler, von denen zwei wacklig sind. Da kann man natürlich angreifen“, sagte Erich Sixt.