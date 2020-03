Gewinn halbiert : Autozulieferer Schaeffler sieht Licht am Ende des Tunnels

Autozulieferer Schaeffler sieht Licht am Ende des Tunnels

München Der fränkische Kugellagerhersteller Schaeffler rechnet dieses Jahr mit einem weiteren Dämpfer und einer Erholung des chinesischen Markts ab dem Sommer. In Deutschland plant er keine Kurzarbeit. Allerdings einen Stellenabbau. Denn das E-Auto fährt ohne Kupplung.

Aber die Coronaseuche sei nur eine vorübergehende Krise und nicht vergleichbar mit den Strukturanpassungen der vergangenen Jahre, betonte Vorstandschef Klaus Rosenfeld am Dienstag in München. „Kurzarbeit anzumelden, haben wir nicht vor“, sagte er. „Keine unserer Lieferketten ist in irgendeiner Form beeinträchtigt.“