Ausbildung : Bester Einstieg ins Handwerk

TRier „Sommers der Ausbildung“: Handwerkskammer bietet unkomplizierte Erstberatung.

() Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, Kraftfahrzeugmechetroniker, Metallbauer, Elektroniker; Maurer oder Kaufleute für Büromanagement: In all diesen Handwerksberufen gibt es derzeit noch Dutzende offene Lehrstellen. Insgesamt sind noch rund 500 Lehrstellen in der Region Trier für dieses Jahr frei. Im Rahmen des „Sommers der Berufsausbildung“ bietet die Handwerkskammer Trier am Mittwoch, 11. August, von 10 bis 16 Uhr einen Beratungstag ohne Anmeldung an.