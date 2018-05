später lesen Berlin Bär zweifelt an elektronischer Gesundheitskarte Teilen

Nach Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zweifelt auch die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär (CSU), am Nutzen der elektronischen Gesundheitskarte. "In Ländern wie Finnland lachen sich die Leute kaputt, wenn sie hören, dass wir dafür eine Karte haben", sagte Bär dem "Tagesspiegel". "Die speichern Informationen wie über Arztbehandlungen, Laborwerte, Krankenhausaufenthalte und Verschreibungen in einem nationalen Archiv für Arztdaten." Daher unterstütze sie Spahn, der sage: "Jetzt noch mal alles auf Null - auch, wenn es einen Aufschrei geben wird."