Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin rügt Deutsche Bank wegen Postbank

Die Deutsche Bank in Frankfurt verwies auf Anfrage auf ein nach wie vor „deutlich erhöhtes Aufkommen an Anfragen und Aufträgen“ der Kundschaft. Dadurch komme es teilweise zu deutlich verlängerten Bearbeitungszeiten. „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für unsere Kundinnen und Kunden, für die wir uns in aller Form entschuldigen.“ Die Bank arbeite an einer Verbesserung und habe unter anderem die Anzahl der Service-Mitarbeiter deutlich erhöht.