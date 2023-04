Verkehr Bahn: 250.000 Deutschlandtickets in drei Tagen verkauft

„Die Nachfrage ist enorm. In den ersten drei Tagen des Vorverkaufs wurden allein bei der Bahn 250.000 Deutschlandtickets gekauft“, sagt Regionalverkehrsvorständin Evelyn Palla der „Bild am Sonntag“. Der Verkauf des ab Mai gültigen Tickets hatte am vergangenen Montag begonnen. Es kann auch bei allen anderen regionalen Verkehrsunternehmen und Verbänden gekauft werden.