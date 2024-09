Verkehr Bahn-Aufsichtsrat berät über Sanierungsprogramm

Bis 2027 soll die Lage nun wieder Stück für Stück verbessert werden. Nach dpa-Informationen will sich die Bahn dabei weiter an der seit 2019 geltenden Dachstrategie Starke Schiene (DSS) orientieren und grob die für 2024 angepeilten Ziele drei Jahre später erreichen. Die Strategie fasst außerdem viele Punkte zusammen, die in den vergangenen Monaten bereits angegangen wurden.