Super Sparpreis ICE fahren für 9,90 Euro: So funktioniert die Rabattaktion der Bahn

Immer wieder bietet die Deutsche Bahn vergünstigte Tickets an. In der aktuell laufenden „Super Sparpreis Aktion“ hat die Bahn nun 1 Million zusätzliche Tickets verfügbar gemacht. Mit ihnen sind ICE-Fahren schon ab 9,90 Euro möglich, wenn auch nur auf kurzen Strecken. Wer weiter weg fahren will, muss mehr bezahlen.