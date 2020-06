„Projekt Abstand halten“ : Bahn: Fahrgastzahl erholt sich allmählich

Berlin Hunderttausende sind auch über Pfingsten in ICE und Intercity gestiegen. Nach und nach kehren bei der Bahn die Kunden zurück. Nicht immer klappt das Abstand halten.

Nach dem tiefen Einbruch in der Corona-Krise fahren wieder mehr Menschen mit der Bahn. „Wir sehen eine allmähliche Erholung der Fahrgastzahlen“, teilte Fernverkehrschef Michael Peterson am Dienstag mit.

Am langen Pfingstwochenende seien 750.000 Fahrgäste ICE und Intercity gestiegen, etwa halb so viele wie vor einem Jahr. Auch am Himmelfahrtswochenende hatte es etwa 750.000 Fahrgäste gegeben.