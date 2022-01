Verkehr : Bahn kürzt wegen Omikron einzelne Züge

Derzeit fahren halb so viele Menschen mit den ICE- und Intercity-Zügen wie vor der Pandemie. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin Die meisten Fahrgäste werden davon nichts bemerken. Doch ganz leicht wirkt sich die jetzige Corona-Welle auch auf den Zugverkehr aus. Denn das Virus befällt auch Lokführer, Disponenten und Monteure.

Die Deutsche Bahn hat wegen der Omikron-Welle ihr Angebot im Fernverkehr leicht verringert. Die Sitzplatzkapazität sei seit dem 10. Januar um etwa drei Prozent reduziert, heißt es in einem Lagebild für den Aufsichtsrat, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

So würden in einigen Fällen kürzere Züge eingesetzt, um vorsorglich die Instandhaltungswerke zu entlasten. In einigen Werken ist die Krankenquote demnach schon zweistellig. Weitere „Reduktionsszenarien“ seien für den Fall vorbereitet, dass die Krankenstände stark stiegen.