Bahn nimmt Linienverkehr auf neuer Trasse Berlin-München auf

Nach den Eröffnungsfeiern am Freitag wird die Deutsche Bahn heute früh auf der neuen Schnellfahrstrecke Berlin-München den regulären Betrieb aufnehmen. Der erste ICE fährt fahrplanmäßig um 6.30 Uhr am Berliner Hauptbahnhof ab und wird um 11.02 Uhr in München erwartet. dpa