Es soll modernisiert werden : Bahn präsentiert Ergebnisse für ICE-Strecke Augsburg-Ulm

Augsburg Die Strecke Ulm-Augsburg ist ein Sorgenkind der Deutschen Bahn. Sowohl ICE-Züge als auch Regionalbahnen werden dort ausgebremst. Nun soll modernisiert werden. Die Fronten sind allerdings verhärtet.

Die Deutsche Bahn will den Ausbau der ICE-Strecke Augsburg-Ulm auch in der Corona-Krise vorantreiben. Deswegen will der Konzern heute in Augsburg die ersten Planungsergebnisse vorstellen.