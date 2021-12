Verkehr : Bahn schließt Modernisierungsprogramm ab

Der Fußgängertunnel am Köstritzer Bahnhof in Thüringen mit frischer Farbe und Wandverkleidungen, die Graffiti verhindern sollen. Foto: Martin Schutt/dpa

Berlin Neuen Sitzbänke, zusätzliche Wetterschutzhäuschen oder frische Farbe: Die Deutsche Bahn hat bundesweit rund 1000 Stationen auf Bahnhöfen renoviert.

Neben diesem „Sofortprogramm für attraktive Bahnhöfe“ finanziert der Bund noch weitere Bahnhofsprogramme. So sollen in den nächsten Jahren weitere 111 kleinere sowie 50 mittelgroße Stationen barrierefrei umgestaltet werden. Für beide Vorhaben hat die Bundesregierung rund 470 Millionen Euro in Aussicht gestellt.