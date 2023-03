Zugverkehr : Bahn: Strecke Kassel - Fulda für acht Monate gesperrt

Kassel Die 2019 gestartete Sanierung der Hochgeschwindigkeitsstrecke Hannover - Würzburg geht in die letzte Phase. Reisende müssen sich deswegen zwischen Fulda und Kassel auf längere Reisezeiten einstellen.

Die Bahnstrecke zwischen Kassel und Fulda wird wegen Bauarbeiten für mehr als acht Monate gesperrt. Die Arbeiten in dem Abschnitt der Hochgeschwindigkeitsstrecke Hannover - Würzburg sollen am 1. April beginnen und am 9. Dezember enden, wie die Bahn angekündigte. Bahnreisende müssen in dieser Zeit mit Behinderungen rechnen.