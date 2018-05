Bahn verfehlt ihr Pünktlichkeitsziel auch im April

Meinung

Israel hat Besseres verdient – auch bessere Freunde

Shalom, Frieden, lautet der israelische Gruß. Doch Israel hat in den 70 Jahren seiner Existenz keinen Frieden gehabt. Und wird ihn so bald nicht bekommen. Wenn überhaupt. Das liegt zuallererst an seinen arabischen Nachbarn, die diesen Staat, den mehr