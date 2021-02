Fahrkarte per App : Bahn verkauft ab 2022 keine Papier-Fahrkarten mehr im Zug

Berlin Die Digitalisierung hält auch bei der Bahn weiter Einzug. Bald wird es keine Fahrkarten aus Papier mehr in den Zügen geben. Eine falsche Entscheidung?

Kunden der Deutschen Bahn können vom nächstem Jahr an keine Papier-Fahrkarten mehr in Fernzügen kaufen. Die Möglichkeit falle am 1. Januar 2022 weg, wie das Unternehmen am Dienstag bestätigte.