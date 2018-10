später lesen Arbeiten im Bahnhof Bahn will Pendlern Coworking-Flächen anbieten FOTO: Paul Zinken FOTO: Paul Zinken Teilen

Die Deutsche Bahn will Pendlern und Geschäftsreisenden vom nächsten Jahr an in ausgewählten Bahnhöfen Büroarbeitsplätze anbieten. Gegen Geld sollen auch Kunden ohne Fahrkarte Zugang erhalten. dpa