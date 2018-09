später lesen Internationaler Branchentreff Bahntechnik-Messe Innotrans eröffnet FOTO: Fabian Sommer FOTO: Fabian Sommer Teilen

Als wichtigste Messe der Bahnbranche ist die Innotrans am Dienstag in Berlin eröffnet worden. Messechef Christian Göke kündigte 146 Weltpremieren für die Industrieschau an. dpa