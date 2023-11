Digitalisierung Bankhaus Metzler baut zehn Prozent seiner Stellen ab

Der seit 1. Juli amtierende Vorstandssprecher Gerhard Wiesheu erklärte: „Aus einer Position der Stärke entwickeln wir uns kontinuierlich weiter, um unsere Kunden auch morgen bestmöglich zu unterstützen.“ Zur Bilanzvorlage im Mai hatte das seit 1674 in Familienbesitz befindliche Bankhaus von einer Zunahme des Neugeschäfts in den ersten Monaten des Jahres berichtet und ein weiteres Wachstum des verwalteten Vermögens in Aussicht gestellt.