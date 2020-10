Linken-Fraktionschef : Bartsch kritisiert Pensionen für Ex-Bahn-Vorstände

Der Bahntower am Potsdamer Platz in Berlin. Foto: Christoph Soeder/dpa

Berlin Monatlich über 20.000 Euro Pension - Linken-Politiker Dietmar Bartsch sieht bei ehemaligen Bahn-Managern „eine Selbstbedienungsmentalität auf Steuerzahlerkosten“. Auch von der Bahngewerkschaft kommt Kritik.

Die Bahn selbst beziffert die Bezüge ehemaliger Vorstandsmitglieder und ihrer Hinterbliebenen in ihrem aktuellen „Integrierten Bericht“ für 2019 in Summe auf 10,103 Millionen Euro pro Jahr. Offen blieb allerdings, auf wie viele Ex-Vorstände sich diese Summe verteilt. Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann gibt in der Regierungsantwort nun 42 Bezieher an. Die Pensionsrückstellungen für ehemalige Vorstände und ihre Hinterbliebenen belaufen sich derzeit dem Bahn-Bericht zufolge auf insgesamt 176,771 Millionen Euro pro Jahr (2018: 171,091 Mio).