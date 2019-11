Riesiges Investitionsvolumen : BASF beginnt Bau von neuem Produktionsstandort in Südchina

BASF beginnt Bau von neuem Produktionsstandort in Südchina

Industrieanlagen des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen. In Südchina soll ein neuer Produktionsstandort gebaut werden. Foto: Uwe Anspach/dpa.

Zhanjiang Der Chemiekonzern BASF hat am Samstag den Startschuss für den Bau eines neuen großen Produktionsstandortes in Südchina mit einem Investitionsvolumen von zehn Milliarden US-Dollar gegeben.

Das Verbundprojekt in Zhanjiang in der Provinz Guangdong soll technische Kunststoffe und thermoplastisches Polyurethan (TPU) produzieren, um den steigenden Bedarf von Wachstumsindustrien im südchinesischen Markt und in Asien zu bedienen.