BASF verdient mehr als acht Milliarden Euro

Nach einer zweistelligen Umsatz- und Gewinnsteigerung 2017 erwartet der weltgrößte Chemiekonzern BASF in diesem Jahr eine Fortsetzung des Wachstums, rechnet aber auch mit zunehmender Unsicherheit auf dem Weltmarkt. "Wir gehen für 2018 von einem Wachstum auf dem Niveau des vergangenen Jahres aus", sagte Vorstandschef Kurt Bock. Beim Umsatz peilt BASF in diesem Jahr ein Plus von bis zu fünf Prozent an, nach einem Zuwachs von zwölf Prozent auf 64,5 Milliarden Euro im vergangenen Jahr.