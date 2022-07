Genehmigung : Bauarbeiten für LNG-Terminal Wilhelmshaven können beginnen

Arbeiter sind in der größten LNG-Anlage Europas in Spanien. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Düsseldorf/Oldenburg Grünes Licht: Der vorzeitige Baustart für Deutschlands erstes Flüssigerdgas-Terminal in Wilhelmshaven wurde genehmigt. Wann beginnen die Bauarbeiten?

„Die schnelle Erteilung der Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn zeigt, welche Bedeutung das LNG-Terminal in Wilhelmshaven für die Versorgungssicherheit des Landes hat“, sagte Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach am Montag in Düsseldorf. „Das ist nicht selbstverständlich - vor allem zeigt es, was möglich ist, wenn die Gesellschaft, Industrie und Politik an einem Strang ziehen.“ Offizieller Baustart sei bereits am Montag (4. Juli).