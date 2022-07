Energiekrise : Baubeginn für LNG-Terminal Brunsbüttel im September

Eine Flüssiggas-Pipeline am Nordsee-Gas-Terminal in Brunsbüttel. Foto: Marcus Brandt/dpa

Brunsbüttel/Kiel Deutschland will die Abhängigkeit von russischer Energie so schnell wie möglich verringern. Ein wichtiger Baustein ist der LNG-Terminal Brunsbüttel.

„Die LNG-Infrastruktur in Brunsbüttel wird einen wichtigen Beitrag leisten, künftig ohne russisches Gas auszukommen“, betonte Goldschmidt. Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine will Deutschland so schnell wie möglich unabhängig werden von russischem Erdgas und baut dazu mehrere Terminals für den Import von LNG. Als Standorte stehen außerdem Wilhelmshaven und Stade in Niedersachsen sowie Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern fest.