Handel : Baumärkte als Wachstumstreiber

St Wendel Die Globus-Gruppe meldet bis Ende 2020 ein Umsatzplus von vier Prozent.

() Die Globus-Gruppe meldet für das Geschäftshalbjahr 2020/2021 von Juli bis Dezember einen Umsatz in Höhe von 3,92 Milliarden Euro und einen Gewinn (Ebit) von 194,3 Millionen Euro. Angesichts der Einschränkungen durch die Corona-Krise zeigt sich die Geschäftsführung zufrieden. „Mit der Entwicklung im ersten Geschäftshalbjahr, trotz erneuter Schließung unserer Restaurants,

Bau- und Elektrofachmärkte, sind wir sehr zufrieden“, sagt Matthias Bruch, Sprecher der Geschäftsführung der Globus Holding.

So haben die 47 deutschen SB-Warenhäuser ein Umsatzplus von immerhin 3,4 Prozent erzielt. Wachtumstreiber in Deutschland sind die 90 Globus Baumärkte und die sechs Elektrofachmärkte mit einem Geschäftszuwachs von 3,7 Prozent. „Glücklicherweise haben wir uns frühzeitig um das Online-Geschäft gekümmert und die Abläufe in unserem Shop, im Kundenservice und in der Logistik weiter optimiert“, sagt Fachmarkt-Chef Timo Huwer und verweist auf einen Umsatz von 952 Millionen Euro. Insbesondere hinsichtlich Click & Collect seien die Prozesse einfacher gestaltet worden.

Die Globus-Gruppe hat weltweit knapp 46 900 Beschäftigte, davon rund 19 000 in den deutschen SB-Warenhäusern, über 9400 in den Fachmärkten, 7800 in Tschechien und mehr als 10 500 in Russland.