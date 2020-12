Preise für Schweinefleisch : Bauernproteste: Handel geht auf Landwirte zu

Schweinehälften hängen in einem Schlachtbetrieb. Die Rewe-Gruppe kündigte an, bei Schweinefleisch höhere Beschaffungspreise zu zahlen. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Köln Die Treckerblockaden der Bauern vor den Zentrallagern des Handels zeigen Wirkung. Große Handelsketten erhöhen ihre Einkaufspreise für Schweinefleisch. Doch gibt es auch Kritik an den Landwirten.

Nach den Bauernprotesten der vergangenen Wochen geht der Lebensmittelhandel in Deutschland auf die Landwirte zu. Nach Lidl kündigten am Freitag auch Rewe und Kaufland an, ihre Einkaufspreise für Schweinefleisch zu erhöhen.