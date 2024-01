Demonstrationen Bauernproteste in Frankreich weiten sich aus

Nach einem Treffen von Agrarverbänden mit dem Premierminister am Montagabend weiteten die französischen Landwirte ihre Proteste aus. Südlich von Lyon wurde in der Nacht die wichtige Nord-Südautobahn A7 bei Albon von rund 20 Bauern mit ihren Traktoren in beide Fahrtrichtungen blockiert, wie die Präfektur mitteilte. Bei Beauvais wurde die Autobahn von Paris Richtung Kanalküste blockiert, bei Saint-Avold in Lothringen montierten Landwirte am Dienstagabend bereits die Schranken der Mautstation an der Autobahn von Reims nach Straßburg ab.