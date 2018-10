später lesen Mehr Mehrfamilienhäuser Baugenehmigungen steigen deutlich FOTO: Stefan Sauer FOTO: Stefan Sauer Teilen

Der Neubau in Deutschland kommt allmählich in Schwung. Von Januar bis August wurden 204 100 neue Wohnungen genehmigt. Dies waren 2,5 Prozent oder 5000 Einheiten mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. dpa