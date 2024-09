Wohnungsbau Baugenehmigungen weiter auf Talfahrt

Die Bundesregierung hatte 400.000 neue Wohnungen pro Jahr ermöglichen wollen - in den ersten sieben Monaten dieses Jahres registrierten die Statistiker jedoch lediglich 123.600 Baugenehmigungen und damit 20,8 Prozent weniger als Vorjahreszeitraum. Am stärksten blieb der Rückgang bei Einfamilienhäusern: Hier gab es von Januar bis Juli 22.100 Baugenehmigungen und damit 28,4 Prozent weniger als in den ersten sieben Monaten des vergangenen Jahres. Müller sprach von einem „Zangengriff hoher Zinsen und hoher Baukosten“, durch den der Wohnungsbau auf der Strecke bleibe.