Regionale Wirtschaft : „Stille Eröffnung“ beim Bauhaus in Trier

Trier Es gibt auch in diesen Tagen noch positive Meldungen von der regionalen Wirtschaft: Während viele Unternehmen wegen der Corona-Krise schließen müssen, kann die Baumarktkette Bauhaus am Freitag, 27. März, 7 Uhr, zum ersten Mal in Trier in der Luxemburger Straße ihre Türen öffnen.

Mehrere Servicemitarbeiter kontrollieren am Ein- und Ausgang, dass nicht mehr als die erlaubte Personenzahl sich auf dem 18 600 Quadratmeter großen Verkaufsfläche tummeln. Die haben dann Gelegenheit das Angebot von Bauhaus zu studieren. Pressesprecher Köhler rät: „Am besten wählen die Kunden bereits im Internet aus, was sie kaufen wollen und kommen dann mit der Einkaufsliste in den Markt.“ Das hilft den Kunden und den 80 Mitarbeitern im Bauhaus in Trier. Genug zum Stöbern haben die Interessierten. 160 000 Produkte bietet der Baumarkt in Trier an. Das neue Fachzentrum vereint 15 Fachabteilungen unter einem Dach. Dabei richtet sich das Angebot sowohl an Hobbyhandwerker, als auch an Profis und Handwerksbetriebe. Luxemburgische Kunden dürfen sich darauf freuen, ihre Fragen eventuell auch in Französisch an die Berater richten zu können, auch die Hinweisschilder im Markt sind zweisprachig. Großmengen können Kunden im Drive-In-Abhollager einfach aufladen. Zudem hat Bauhaus bereits in elf Gewerken Kooperationen mit regionalen Handwerkern verabredet, die einbauen, was der Kunde ausgewählt hat.