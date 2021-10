Non-Hodgkin-Lymphom : Bayer meldet Erfolg in Glyphosat-Prozess um Jungen in LA

Bayer meldet Erfolg in Glyphosat-Prozess um Jungen in LA

Bayer hat sich nach eigenen Angaben in einem Glyphosat-Prozess in Los Angeles durchgesetzt. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Los Angeles/New York Der Agrarchemie- und Pharmakonzern-Konzern Bayer hat vor allem in den USA seit dem Zukauf von Monsanto mit vielen Glyphosat-Klagen zu tun. Nun meldet er aber einen Gewinn vor Gericht.

Bayer hat sich nach eigenen Angaben in einem Glyphosat-Prozess in Los Angeles durchgesetzt, in dem der Konzern von der Mutter eines minderjährigen Jungen verklagt worden war.