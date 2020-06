Etappensieg vor Gericht : Bayer muss nicht vor Glyphosat-Krebsrisiken warnen

Sacramento/Frankfurt/Main Der Bayer-Konzern muss in Kalifornien nicht vor Glyphosat-Krebsrisiken warnen. Ein Richter entschied, dass der Bundesstaat Kalifornien Herstellern keine Krebswarnungen für Unkrautvernichter mit dem Wirkstoff vorschreiben kann.

Ein Bundesrichter in Sacramento entschied, dass der Leverkusener Konzern im US-Bundesstaat Kalifornien doch nicht auf mögliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup hinweisen muss. Bayer und andere an der Klage beteiligte Unternehmen müssten einer entsprechenden Auflage des Bundesstaates nicht nachkommen. An der Frankfurter Börse sorgte die Entscheidung am Dienstagmorgen für kräftige Kursgewinne der Bayer-Aktie.