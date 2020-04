Agrarchemie und Arzneien : Bayer trotzt Corona-Krise

Das Bayer-Kreuz am Werk in Wuppertal leuchtet in der Dämmerung. Foto: Oliver Berg/dpa

Leverkusen Dank einer starken Nachfrage nach rezeptfreien Medikamenten hat der Agrarchemie- und Pharmakonzern bislang der Corona-Krise getrotzt.

Der Umsatz stieg um 4,8 Prozent auf rund 12,85 Milliarden Euro, wie der Agrarchemie- und Pharmakonzern am Montag in Leverkusen mitteilte. Aus eigener Kraft - also Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe herausgerechnet - war es ein Plus von 6 Prozent. Der um Sondereffekte bereinigte Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um rund 10 Prozent auf knapp 4,4 Milliarden Euro zu.