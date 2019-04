Bayer will 4000 Arbeitsplätze in Deutschland abbauen

Der Konzernumbau des Chemie-Riesen Bayer nach der Monsanto-Übernahme nimmt Gestalt an. Wie unsere Redaktion erfuhr, sollen in Deutschland 4000 Stellen wegfallen.

Das erfuhr unsere Redaktion aus Konzernkreisen. Am Dienstag will der Bayer-Vorstand die Mitarbeiter in einem Brief über den Vorgang informieren. Demnach fallen 3000 Stellen in Verwaltungs- und Querschnittsfunktionen weg, 1000 weitere aus gewonnenen Synergien durch die Monsanto-Übernahme. 2018 hatte Bayer angekündigt, weltweit 12.000 Stellen abzubauen.

Bereits im Februar hatte Bayer für den weiltweiten Stellenabbau lukrative Aufhebungsverträge angeboten. Sie sollten vor allem älteren Beschäftigten einen vorzeitigen Gang in die Rente ermöglichen, ohne dass diese große Abschläge hinnehmen müssen. Zudem können jüngere Bayer-Mitarbeiter hohe Abfindungen in Anspruch nehmen.

Am Montag teilte Bayer zudem mit, dass man mehr als 100 Studien zur Sicherheit des umstrittenen Pflanzengiftes Glyphosat im Internet veröffentlicht habe.

(felt/Reuters)