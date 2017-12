später lesen Finanzproblem Beate Uhse stellt Insolvenzantrag FOTO: Stefan Sauer FOTO: Stefan Sauer Teilen

Der Erotikhändler Beate Uhse will Insolvenz beantragen. Das Unternehmen will sich nun in Eigenregie sanieren, wie die Beate Uhse AG am Freitag in Flensburg mitteilte. dpa