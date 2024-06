Verkehrswende Bei der Bahn drohen höhere Ticketpreise und weniger Angebot

Laut einem Bericht des „Spiegel“ hat die Bahn bereits eine Liste mit Fernverkehrsverbindungen aufgestellt, die ausgedünnt oder gestrichen werden sollen. Dem Bericht zufolge sollen die Intercity-Linien 61 (Karlsruhe - Stuttgart - Aalen - Crailsheim - Nürnberg - Leipzig), 51 (Gera - Weimar - Erfurt - Gotha - Kassel - Dortmund - Köln) und 34 (Norddeich Mole - Münster - Dortmund - Siegen - Frankfurt) komplett gestrichen werden. Darüber hinaus soll laut „Spiegel“ das Angebot an ICE nach Stralsund an der Ostsee in der Nebensaison stark reduziert werden. Das Magazin bezieht sich auf ein Schreiben der Deutschen Bahn an die Bundesnetzagentur von Anfang Februar. Die Bahn wollte sich zu dieser Liste oder konkreten geplanten Streichungen nicht äußern.