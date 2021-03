Börse in Frankfurt : Beiersdorf fliegt aus dem Dax - Siemens Energy rückt auf

Börse in Frankfurt

Siemens Energy steigt in den Dax auf. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Frankfurt/Main Nur wenige Monate nach seinem Börsendebüt steigt Siemens Energy in den Leitindex Dax auf. Dafür muss Beiersdorf weichen. Und es gibt noch eine Reihe weiterer Auf- und Absteiger in der Indexfamilie.

Siemens Energy rückt in die Topliga der Deutschen Börse auf. Das entschied der Börsenbetreiber am Mittwochabend in Frankfurt.