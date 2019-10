Jahresprognose bekräftigt : Beiersdorf wächst dank Nivea - Dynamik bei Tesa nimmt ab

Die Kosmetikprodukte der Marke Nivea treiben das Geschäft von Beiersdorf weiter an. Foto: Sina Schuldt/dpa.

Hamburg Die Kosmetikprodukte der Marke Nivea haben das Geschäft des Hamburger Konsumgüterherstellers Beiersdorf in diesem Jahr besonders angetrieben.

Die Dynamik schwächte sich aber insgesamt ab, das lag am geringeren Wachstum bei der Klebstofftochter Tesa, vor allem bei Kunden aus dem Automobilsektor in Nordamerika.

Der Umsatz von Beiersdorf stieg in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Hamburg mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe legte das Unternehmen am 4,3 Prozent zu.