Landwirtschaft : Felder und Wiesen sind weniger wert

Bad Ems Kaufwerte für landwirtschaftliche Grundstücke im Land gesunken.

() Die Kaufwerte für landwirtschaftliche Grundstücke sind in Rheinland-Pflz gesunken.Sie lagen mit 13 800 Euro je Hektar der landwitschaftlichen Nutzung (FdIN) im vergangenen Jahr um 0,3 Prozent unter dem Vorjahreswert. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilt, sanken die Kaufwerte damit erstmals seit 2011 wieder.

Der weitaus größte Teil der verkauften Flächen liegt in den Landkreisen (98 Prozent). Dabei reichte die Spanne der Kaufwerte je Hektar Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung von 5300 Euro im Landkreis Kusel bis zu 41 300 Euro im Rhein-Pfalz-Kreis. Im Durchschnitt aller Landkreise errechnet sich ein Hektarpreis von 13 500 Euro; in den kreisfreien Städten war er mit 26 900 Euro wesentlich höher.

In der Region Trier wurde im Vulkaneifelkreis mt unter 10 000 Euro je Hektar der niedrigste Wert erzielt, in der Stadt Trier mit 14 000 bis 18 000 Euro je Hektar der höchste Wert. In den übrigen Landkreisen wurden Preise zwischen 10 000 und 14 000 Euro je Hektar erzielt.