BER-Betreiber in Finanznot - Tegel könnte früher schließen

Beratungen am Mittwoch

Techniker und Arbeiter sind in der Abflughalle des neuen Flughafens Berlin-Brandenburg Willy-Brandt unterwegs. Foto: Michael Kappeler/dpa

Schönefeld „Wir haben fertig“, heißt es nach Jahren der Baukatastrophe am BER. Doch auf einmal hat Berlin mehr Flughäfen als es gebrauchen kann. Der lange Abschied von Tegel hat begonnen.

Der Berliner Flughafen Tegel könnte in Kürze vom Netz gehen. Berlin, Brandenburg und der Bund wollen am Mittwoch darüber beraten, wie das Bundesverkehrsministerium am Freitag mitteilte.